İstinye Üniversitesi 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
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İstinye Üniversitesi 10. Yılını Kutladı

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İstinye Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılını özel bir törenle coşkuyla kutladı ve başarıları ödüllendirildi.

17.05.2025 12:36
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İstinye Üniversitesi, 10. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı

İSTANBUL - İstinye Üniversitesi, 10. kuruluş yıldönümünü özel bir törenle kutladı. Akademik başarıların ödüllendirildiği, fahri doktoraların tevdi edildiği coşkulu gecede İstinyeli olma ruhu bir kere daha hatırlatıldı. Tören, Cem Adrian'ın sahne performansıyla sona erdi.

İstinye Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılını anlamlı bir törenle kutladı. Akademik kadro, öğrenciler, mezunlar, iş dünyası temsilcileri ve paydaşların geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, üniversitenin ilk 10 yılında elde ettiği başarıları ve geleceğe dair güçlü hedefleri ortaya koyuldu. Törende konuşan üniversite yöneticileri ve paydaşları, vizyon konuşmalarıyla İstinye Üniversitesi'nin yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda topluma katkı sağlayan, bilim üreten ve geleceği inşa eden bir yapı olduğunun altını çizdi.

"10 yıldır geleceği şekillendirecek nesiller yetiştiriyoruz"

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Muharrem Usta, törende yaptığı konuşmada hem üniversitenin kuruluş motivasyonuna hem de geleceğe dair duruşuna değinerek şunları söyledi: "İstinye Üniversitesi olarak 10 yıldır bilimin ışığında, geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İstinye Üniversitesi, topluma katkıyı temel ilke edinen bir kurum olarak hayata geçirilmiştir. Hayata anlam katma vizyonuyla, aydınlık bir geleceğe değer üretmeyi sürdüreceğiz."

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş konuşmasında üniversitenin temel değerlerini şu sözlerle vurguladı: "23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İstinye Üniversitesi, etik, insani değerler ve yeni nesil üniversite bilinci ile mükemmeliyeti hedefleyen vizyonuyla bugün 10. yaşına basmıştır."

21. Yüzyıl Anadolu Vakfı Başkanı Dr. Adem Elbaşı, üniversitenin kısa sürede ortaya koyduğu vizyoner gelişime dikkat çekerek, "İstinye Üniversitesi ile birlikte, tüm paydaşlarımızın ve bilim insanlarımızın özverili çalışmalarıyla ülkemizi ileri taşıyan dolu dolu bir 10 yılı geride bıraktık. Nice fark yaratacak yeni 10 yıllara" dedi.

Başarılarıyla fark oluşturan isimlere ödülleri verildi

Etkinlik kapsamında, üniversiteye ve bilime katkılarıyla öne çıkan Prof. Dr. Mutlu Özcan'a ve Prof. Dr. Yaşar Bilgin'e Fahri Doktora Belgeleri takdim edildi.

TÜBA 2024 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü kazanan Eczacılık fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Bal Öztürk ile TÜBİTAK 2024 Hizmet Ödülünü kazanan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç'a da "Ödüllü İstinyeliler" belgeleri takdim edildi. Ayrıca, üniversitenin kuruluşundan bu yana görev yapan ve 10. yılını dolduran çalışanlar da özel belgelerle onurlandırıldı.

Tören, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Cem Adrian'ın konseriyle son buldu. Akademik başarı, toplumsal sorumluluk ve sanatı bir araya getiren bu özel günde, İstinye Üniversitesi'nin geleceğe yönelik vizyonu vurgulandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Cem Adrian, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinye Üniversitesi 10. Yılını Kutladı - Son Dakika

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