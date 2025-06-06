İsviçre\'de Kurban Bayramı Namazı

İsviçre'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yerel saatle 07.30'da bayram namazı eda edildi.
Ülke genelinde binlerce Müslümanın kıldığı namazın ardından cemaat, birbiriyle bayramlaştı.
Ülkedeki camilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bayram namazı ikinci ve üçüncü defa kılındı.
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