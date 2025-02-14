İsviçre'den KDC'ye 3 milyon Frank yardımı - Son Dakika
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İsviçre'den KDC'ye 3 milyon Frank yardımı

İsviçre\'den KDC\'ye 3 milyon Frank yardımı

İsviçre, KDC'deki insani krize yanıt olarak, 3 milyon İsviçre Frankı yardım sağlayacak.

14.02.2025 18:46
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İsviçre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında Goma şehrindeki çatışmalar nedeniyle yaşanan insani krize yanıt olarak 3 milyon İsviçre Frankı destek sağlayacak.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından KDC'ye verilecek desteğe ilişkin X'ten paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "İsviçre, Goma ve çevresindeki ciddi duruma yanıt olarak, insani yardım için 3 milyon İsviçre Frankı destek sağlıyor. Destek paketi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve sahadaki diğer ortaklara fayda sağlayacak." ifadeleri yer aldı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'den KDC'ye 3 milyon Frank yardımı - Son Dakika

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