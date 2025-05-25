İtecik Lalesi'ne dev ceza! - Son Dakika
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İtecik Lalesi'ne dev ceza!

25.05.2025 17:12
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Uşak'ta 'İtecik Lalesi'ni koparmanın cezası 550 bin TL olarak belirlendi.

'İtecik Lalesi'ni koparmanın cezası 550 bin TL

Uşak'ta yılda 15 gün çiçek açan Paeonia Peregrina (İtecik Lalesi) açtı

Vali Aktaş, İtecik Tepesi'nde incelemelerde bulundu

UŞAK - Vali Naci Aktaş, Uşak'ta, halk arasında "İtecik Lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğini yerinde görmek üzere İtecik Tepesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayağıl köyü sınırları içindeki bin 200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen ve yılda sadece 15 gün çiçek açan, halk arasında "İtecik Lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeği açtı. Yerinde görmek üzere incelemelerde bulunan Vali Aktaş, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak çiçeği koparmanın cezasının 550 bin Türk Lirası olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Yoğun olduğu bölge zaten etrafı çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin Türk Lirası cezası var. Bir bitkinin bir çiçeğin koparılması, cezanın yüksekliği buradaki bir bitkinin varlığının ne derece yüksek olduğuna esasında işarettir. Bunu da vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Burada çağrımız hem vatandaşlarımıza hem teşkilatımız hem bizlere bunu kollamak, yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Burada vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içeresinde bunu gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

İncelemeleri sırasında Vali Naci Aktaş'a Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sabri Ceylan eşlik etti.

Kaynak: İHA

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