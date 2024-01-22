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İtfaiye aracı buz tutan yolda spin attı - Son Dakika
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İtfaiye aracı buz tutan yolda spin attı

ABD'de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle olay yerine giden bir itfaiye aracı, buz tutan yolda spin attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. ABD'de geçtiğimiz haftadan bu yana 89 kişi hayatını kaybetti.

22.01.2024 - 21:42,
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- İtfaiye aracı buz tutan yolda spin attı

MİSSOURİ - ABD'nin Missouri eyaletinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle olay yerine giden bir itfaiye aracı, buz tutan yolda spin attı.

ABD'de etkili olmaya devam eden soğuk hava dalgası kazaları artırdı. ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan St. Louis'de olay yerine giden bir itfaiye aracı, yolun buz tutması nedeniyle spin atmasının ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye aracının spin attığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Çevredekiler, spin attan itfaiye aracı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Öte yandan, ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana 89 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye aracı buz tutan yolda spin attı
Kaynak: İHA
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