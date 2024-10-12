İtfaiye Aracı Nehre Düştü: 5 Ölü, 1 Yaralı

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Xİ'AN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir itfaiye aracının devrilip nehre düşmesi sonucu araçta bulunan beş kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yerel yetkililere göre, kaza Cuma günü sabahı saat 10.00 sularında, itfaiye aracının Pingli ilçesindeki Baxian kasabasına doğru ilerlediği sırada meydana geldi.

Kazanın ardından hemen kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.