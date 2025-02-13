İYİ Parti'den Emekli Tepkisi - Son Dakika
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İYİ Parti'den Emekli Tepkisi

Akdoğan, iktidarın emeklilere yapılan tek seferlik ödemenin geçim sıkıntısını çözmeyeceğini belirtti.

13.02.2025 13:08
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, "İktidar, milyonlarca emekliyi bir miktar seyyanen bir ödeme ile susturacağını sanıyor. Maaş değil, ikramiye değil, adeta lütuf gibi sunulan bu para, emeklinin geçim sıkıntısını çözmekten çok uzak. Bir defaya mahsus bir ödeme ile emeklinin yıllardır biriken mağduriyetini çözemezsiniz. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş insanlara onurlu bir yaşam sunmak zorundasınız" dedi.

Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenlenmenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için bir ücret söylemenin erken olduğunu belirtmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akdoğan şunları kaydetti:

"Harcamakla Bitmez! İktidar, milyonlarca emekliyi bir miktar seyyanen bir ödeme ile susturacağını sanıyor. Maaş değil, ikramiye değil, adeta lütuf gibi sunulan bu para, emeklinin geçim sıkıntısını çözmekten çok uzak! Hayat pahalılığı almış başını gitmiş, emekli ay sonunu bırakın, haftayı bile getiremiyor. Elektriğe, doğal gaza, temel gıda ürünlerine gelen zamlarla zaten bu bayram öncesi verileceği söylenen ikramiye daha cebine girmeden erimiş durumda. Bir defaya mahsus bir ödeme ile emeklinin yıllardır biriken mağduriyetini çözemezsiniz! Emekliye sadaka değil, insanca yaşayabileceği bir maaş verin! Hak ettiği refahı sağlamak, yıllarca ülkesine hizmet etmiş insanlara onurlu bir yaşam sunmak zorundasınız."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Emekli Tepkisi - Son Dakika

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