İYİ Parti'den Emeklilere Sesleniş

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi İsmail Koncuk, "Bizim emeklilerimize hem insani olarak hem vicdanlı borcumuz var. ya bu ülkeye 30 yılını, 35 yılını, 40 yılını vermiş insanları bir kenara atamazsınız arkadaşlar. Bu devlet yönetmek falan değil. Bu bir acziyettir" dedi

İYİ Parti Ankara The Green Park Otel'de 'Emekliler Kurultayı' düzenliyor. Kurultayın açılışında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, GİK üyelerinin 'Vatandaşa iyi misin' sorusunu yönettiği röportajlar oynatıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti GİK üyesi Koncuk şunları söyledi:

"Şimdi biz kendimizi tanımlarken Hep Türkiye sevdalısı olarak tanımladık. Bunun içerisine milliyetçiliği koyun. Atatürkçülüğü koyun. Vatanseverliği koyun. Yani milletimizi ilgilendiren hangi değer varsa, hangi görüş varsa onu koyun. Ama biz bir şey yapmıyoruz. Milletimizin dertlerini siyasi alanda bir istismar alanı olarak görüyoruz. Problemleri söylüyoruz çözümü sunuyoruz. Bizim farkımız bu. Çözüm odaklı bir siyasi anlayışı temsil ediyoruz. Bizim emeklilerimize hem insani olarak hem vicdani olarak borcumuz var. ya bu ülkeye 30 yılını, 35 yılını, 40 yılını vermiş insanları bir kenara atamazsınız arkadaşlar. Bu devlet yönetmek falan değil. Bu bir acziyettir. Bu bir haysiyetsizliktir. Yani siz yıllarca 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demişsiniz ama insanı yaşatmak adına, emeklimize sahip çıkmamışsınız, memurunuza, işinize, asgari ücretinize sahip çıkın. Biz kendimizi madem ki vatansever olarak milliyetçi olarak tanımlıyoruz. Biz sahip çıkacağız."