İYİ Parti'den Emeklilere Sesleniş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti'den Emeklilere Sesleniş

İsmail Koncuk, emeklilerin ülkeye uzun yıllar katkı sağladığını ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

07.12.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi İsmail Koncuk, "Bizim emeklilerimize hem insani olarak hem vicdanlı borcumuz var. ya bu ülkeye 30 yılını, 35 yılını, 40 yılını vermiş insanları bir kenara atamazsınız arkadaşlar. Bu devlet yönetmek falan değil. Bu bir acziyettir" dedi

İYİ Parti Ankara The Green Park Otel'de 'Emekliler Kurultayı' düzenliyor. Kurultayın açılışında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, GİK üyelerinin 'Vatandaşa iyi misin' sorusunu yönettiği röportajlar oynatıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti GİK üyesi Koncuk şunları söyledi:

"Şimdi biz kendimizi tanımlarken Hep Türkiye sevdalısı olarak tanımladık. Bunun içerisine milliyetçiliği koyun. Atatürkçülüğü koyun. Vatanseverliği koyun. Yani milletimizi ilgilendiren hangi değer varsa, hangi görüş varsa onu koyun. Ama biz bir şey yapmıyoruz. Milletimizin dertlerini siyasi alanda bir istismar alanı olarak görüyoruz. Problemleri söylüyoruz çözümü sunuyoruz. Bizim farkımız bu. Çözüm odaklı bir siyasi anlayışı temsil ediyoruz. Bizim emeklilerimize hem insani olarak hem vicdani olarak borcumuz var. ya bu ülkeye 30 yılını, 35 yılını, 40 yılını vermiş insanları bir kenara atamazsınız arkadaşlar. Bu devlet yönetmek falan değil. Bu bir acziyettir. Bu bir haysiyetsizliktir. Yani siz yıllarca 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demişsiniz ama insanı yaşatmak adına, emeklimize sahip çıkmamışsınız, memurunuza, işinize, asgari ücretinize sahip çıkın. Biz kendimizi madem ki vatansever olarak milliyetçi olarak tanımlıyoruz. Biz sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA

Genel İdare Kurulu, İsmail Koncuk, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Emeklilere Sesleniş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Emeklilere Sesleniş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.