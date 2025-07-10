İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kartalkaya'daki otel yangını duruşmasını takip etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kartalkaya'daki otel yangını duruşmasını takip etti

10.07.2025 19:04
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Kartalkaya'daki, Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

Kartalkaya'daki, Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti. Dervişoğlu, daha sonra duruşma salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı.

Süreci en başından itibaren takip ettiklerini belirten Dervişoğlu, "Gerçekleşen o elim yangın faciasının yaşandığı günden itibaren takipçiyiz. Tekrar bütün müştekilerin acılarını paylaşıyoruz. Kayıplar için Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten konunun her zaman takipçisi olduk. Konuyla ilgili kurulmuş komisyonda görevli olan arkadaşımızı da Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uz'u da hem süreç boyunca vazifelendirdik. Hem de buradaki davanın takibi noktasında kendisini görevlendirilmesini temin ettik. O da üzerine düşen sorumluluğun bütün icaplarını yerine getiriyor" dedi.

'BÜYÜK BİR SORUMSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Dervişoğlu, gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek, "Bir ihmaller zincirinden kaynaklanmış bir faciadır. Dolayısıyla çok yönlü ele alınması icap eden bir husus. Konunun bir tarafında il özel idaresi var. Bir diğer tarafında belediye var. Bir diğer tarafında Çalışma Bakanlığı. Diğer tarafında da Turizm Bakanlığı var. Hem duruşmada anlaşıldı hem de ifadelerden ortaya çıktığı gibi yerine getirilmemiş birtakım sorumluluklar var karşı karşıyayız. Aslında sorumluluklar yerine getirilmemiş demek bile doğru değil. Büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Herkes bugün burada yargılanıyor ama gerek raporlardan gerek ifadelerden anlaşıldığı üzere Turizm Bakanlığı yetkilileri kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için adalet huzuruna çıkarılmıyorlar. Burada yargılamanın son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi lazım. Yargılamanın sonucunda verilecek olan kararın da sadece kayıplarımızın ailelerinin gönüllerini ferahlatmakla yetinilmeden bir daha böyle olayların yaşanmasını engelleyecek nitelikte karar olması lazım" ifadelerini kullandı.

'ÇIKACAK OLAN KARAR BÖYLE OLAYLARIN YAŞANMASININ DA ÖNÜNÜ ENGELLEMELİDİR'

Dervişoğlu, duruşmadan çıkacak kararın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hukuk tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Buradan ortaya çıkacak olan karar bir daha böyle olayların yaşanmasının da önünü engellemelidir. Dolayısıyla böyle bir tarihi günde zaten geçmişte birlikte olarak acılarını paylaştığımız insanların bugün kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzun da onlara gösterilmesi bakımından buradayız. Bu sebeple şimdiden çıkacak olan kararın hem Kartalkaya'daki yangında şehit olan insanların ailelerinin gönüllerini ferahlatması hem de dediğim gibi bir daha böyle olayların yaşanmasının önüne geçilmesinin temini açısından adil bir biçimde sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçlular mutlaka cezalandırılmalı. Yine altını çizerek söylüyorum. Böyle olaylar yaşanmamalı. Kimse kimseyi himaye edememeli. Gönüllerdeki yangın hiç olmazsa söndürülmelidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Kartalkaya, İYİ Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kartalkaya'daki otel yangını duruşmasını takip etti - Son Dakika

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