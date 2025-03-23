(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti adına verilen kararlar, milletin vicdanına aykırı olamaz. Herkes iyi bilsin ki; mahkeme kadıya mülk değildir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.
Dervişoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda "Türk milleti adına verilen kararlar, milletin vicdanına aykırı olamaz. Herkes iyi bilsin ki; mahkeme kadıya mülk değildir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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