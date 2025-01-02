İYİ Parti GİK Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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İYİ Parti GİK Toplantısı Gerçekleşti

İYİ Parti, online toplantıda DEM Parti görüşme teklifini ve parti içi meseleleri ele aldı.

02.01.2025 20:22
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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genişletilmiş Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. 3 saat süren toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinin pazartesi günü için Meclis'te grubu olan tüm partilerle görüşme teklifi ele alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından parti kurmaylarıyla online toplantı yaptı. DEM Parti İmralı heyetinin görüşme teklifi ve parti içi meselelerin ele alındığı GİK toplantısı, yaklaşık üç saat sürdü. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun konuya ilişkin yarın açıklama yapması bekleniyor.

Dervişoğlu, İmralı heyetinin görüşme teklifine ilişkin Karar YouTube kanalında "Paradigma olarak bir değişiklik varsa buna Abdullah Öcalan'a kuryelik yapanlar tarafından değil, buna yol veren ve müsaade eden tarafından bize anlatılması lazım" demişti.

Kaynak: ANKA

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