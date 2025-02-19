İyi Parti Grup Toplantısı... Dervişoğlu: "Tüsiad, Umuyorum Ki Cesaretle Dile Getirdiği Doğruların Cesaretle Arkasında Durur"

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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD ile iktidar arasında tartışma yaratan açıklamalara ilişkin olarak, "TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Bence sorun bunları söylemek için çok geç kalmalarıdır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir. Tek tek bir avuç insanın zenginliği, refah ve güvenliği değil, toplumun genel refah, güvenlik ve zenginliği, yani mutluluğu dikta rejiminden mi geçer diye sormak lazım. TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların, cesaretle arkasında da dururlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki yeni bir soruşturma başlatılmasın yeni tutuklamalar yaşanmasın. Gün geçmiyor ki Türk milletinin başına atanan kayyım ve onun istibdat rejimi, böl-parçala-yönet siyasetini uygularken, yeni iddia makamları ve medyasıyla, yeni suç isnatları, yeni suç uydurmalar ve yeni suçlular ilan etmesin. Eski defterlerden yeni teröristler, bazen de 'yeni paradigmalar' eliyle eski teröristlerden yeni yarenler yaratılmasın. Türk milleti iyi bil ve emin ol ki, aslında susturulan sensin. Senin dertlerin, acıların, yokluğun, yoksunluğun ve isyanlarındır susturulan. ve susmanın nafile olduğunun bütün emareleri de apaçık gözler önündedir. Susarak daha da dibe çekilmek, daha da yaşanmaz hale gelen bir düzene mahkum zorlanmaktasın. Çünkü gerçek tablo şudur: Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, 142 ülke arasında 117'nci sırada yer almaktadır. Rakiplerimiz Honduras, Kongo, Gabon, Mali, Nijer'dir. Bu, ediğinden zehirlendiğinde, içtiğinden öldüğünde hesap sorulacak kimse olmaması demektir.

"Sorumlular ve onları denetlemesi gerekenler kendi gemilerini yüzdürmek dışında hiçbir kural ve kaide tanımıyor"

Otele gittin yandın… Adamını bulup denetim raporunu iç edenler, yangın merdivenini ve alarmını 'maliyetli' diye yaptırmayanlar taammüden seni öldürdükleriyle kalacaktır demektir. Deprem oldu, bina öldürdü… Kolonları kesenler, 7 yerine 17 kat dikenler, demirden, betondan çalanlar, çaldığıyla kalacak demektir. Nitekim 6 Şubat depreminde yıkılan binaların müteahhitlerin bu sahte gündem fırtınasında, tek tek salıverilmeleri de bundandır. Sınava girdin, mülakatta elediler. Dükkan açtın mafyalar, çeteler çöktü. Madende işçisin, madenin denetimsizlikten çöktü. Çayırhan'da işçisin, madenine çöktüler, sanayide işçisin, zam vermediler, sendikalısın diye gözaltına aldılar, Bir de üstüne emeğinin hakkını aradın diye sana 'bir yevmiyelik adamsın' dediler, yetmedi tutuklama kararı verdirdiler. Emeklisin, 35 sene çalıştın, emekli oldun. 35 yıllık alın terini iç ettiler, yani senden 35 sene kestiklerini, sana geri ödemek yerine sadaka bağladılar, seni fitre listesine alıp, bir de sana hakaret ettiler. Kısaca, hukukun üstünlüğü yoksa zalimlerin üstünlüğü var demektir. Sorumlular asla hesap vermeyecek demektir. Suçlular, ceza görmeyecek demektir. Çünkü sorumlular ve onları denetlemesi gerekenler aynı kaptan su içiyor, ganimeti bölüşmek, kendi gemilerini yüzdürmek dışında hiçbir kural ve kaide tanımıyorlar demektir.

"Güya GATA'yı yeniden açacaklarmış. Ne yapalım şimdi yaptığınız hatayı düzelteceksiniz diye sizi alkışlayalım mı yani?"

Peki başka ne demektir? İzlediğin televizyona ceza verecekler, okuduğun gazeteyi kapatacaklar demektir. Olmaz ya yine demokrasi şampiyonu saray rejiminde, oy verdin, belediye başkanı seçtin, içeri atacaklar demektir. Senin verdiğin oyu çöpe atacaklar, senin fikrine, düşüncene hakaret edecekler, yerine de bir kararname ile atanmış memurları başına kayyım koyacaklar demektir. Siyasetçiler tutuklanacak, gazeteciler hapse tıkılacak, tweet atanlar gün doğumunda gözaltına alınacak demektir. Herkesçe terörist bilinenler muhatap alınıp, barış güvercinliğine terfi ederken sen tutuklanacaksın, siyasetin yasaklanacak, terörist ilan edileceksin demektir. Çünkü bugün iktidarın uçan mürekkeple yazılmış sözlüğünde terörist demek, istibdat ve saray rejimine karşı olmak demektir. Hatta ve hatta, bu pervasızlık, bu yasa tanımazlık içinde, hatta yasa bilmezlik içinde devleti yönetenler, teröristbaşıyla masa kuracak, ona emeklilik planları yapacak, ondan medet umacak kadar düşecekler ve buna karşı, olmaz böyle delirmişlik diyenleri ise utanmadan, sıkılmadan 'terörist' ilan edebilecekler, azmettirme özgürlüğü ile taşeronlarına tehdit ettirecekler demektir. Yani şehidinin bile kanı yerde kalacak; kolunu, bacağını, gözünü bu toprağa feda eden gazini bile kimse umursamayacak demektir.

Hukukla sınırlama olmayınca ahlak, izan, tarihi ve milli şuur da ortadan kalkacak, Gencecik teğmenleri 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dediler; 'Sarayın muhafızı değil, Türk'ün askeriyiz' dedikleri için, Türk vatanı ve Türk milletini korumak üzerine yemin ettiler diye ordudan atabilecekler demektir. Fetö'yü bahane ederek 160 senelik Kuleli'yi, 120 senelik GATA'yı, askeri hastaneleri kapatabilecekler, ordumuzu askerimizi bundan bile mahrum bırakabilecekler demektir. Bu konuda İYİ Parti olarak yürüttüğümüz tüm girişimlere kulaklarını kapayıp şimdi de 'parlak bir fikrimiz var diye' arsızca ortaya düşebilecekler demektir. Güya GATA'yı yeniden açacaklarmış. Ne yapalım şimdi yaptığınız hatayı düzelteceksiniz diye sizi alkışlayalım mı yani?

"Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir, korktukları kendi suretleridir"

AKP Genel Başkanı'nın bitmeyen hasleti kendisi için aykırı bir ses duyduğunda, kendisi ve politikaları eleştirildiğinde onun tarafında bulunmadığınızı söylediğinizde 'amanın darbeciler' hezeyanına kapılmasıdır. Bu yüzdendir ki gazete ve televizyonlarını, eli çubuklu saray çığırtkanlarıyla, sosyal medyayı ve interneti ise, kraldan çok kralcı propaganda memurlarıyla doldurmuştur. İstiyor ki hepimiz onun gibi düşünelim, herkes hep onu desteklesin. Milletimizin her bir ferdine dayattığı şey, 'bizden değilsen vatan hainisin, darbecisin, dış güçlerin maşasısın sopasıdır.' Başına oturduğu Türk devletinin ne olduğundan, yetki aldıkları Türk milletinin kim olduğundan habersizdirler. Hangi çılgın bize zincir vurmuştur ki bu gafiller zincir vuracak, sopayla susturacak, havuçla terbiye edecektir?

Erdoğan ve dalkavuklarının bu hezeyanları, patolojik bir ruh hali ile yaptıkları siyasetin acı bir göstergesidir. Ne yazık ki gün geçtikçe de tedavi edilmesi imkansız bir hastalığa dönüşmektedir. 23 yıldır tam yetki ile Meclis çoğunluğu ile iktidarda bulunan Erdoğan'ın muhalif her açıklamaya ve aykırı seslere sürekli 'kendisine darbe yapılacak' korkusu ile yaklaşması; görev süresi boyunca demokratik, şeffaf, adil bir şekilde işleyen iktidar düzeni kuramadığının ve kurmaya da niyeti olmadığının göstergesidir. Çünkü darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir, korktukları kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş, 'Nerede bu devlet' der, darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftar, teröristbaşına ve teröre lanet okur, bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetli adamları da Bakan yapar.

"TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır"

TÜSİAD açıklama yapar, darbeden, vesayetten bahsederler. Bakalım, ne demiş TÜSİAD? 'Hukukun üstünlüğünün yok edilmesi yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerle toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığından taviz verilmemelidir. Kamu harcamalarının verimsiz kullanımı ve kayıt dışı istihdam bütçe açıklarını artırıyor ve gelir adaletini bozuyor' diyor. Hangisi yanlış? Burada yanlış yok, aksine söylenecek daha çok şey vardır. Peki TÜSİAD bunları demek hakkına sahip mi? Tüzüğünde, 'Rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar' diyor. Bu tüzük, resmi kayıtlarda yer alıp, ilgili makamların denetiminden geçtiğine göre, TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Bence sorun bunları söylemek için çok geç kalmalarıdır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir. Tek tek bir avuç insanın zenginliği, refah ve güvenliği değil, toplumun genel refah, güvenlik ve zenginliği, yani mutluluğu dikta rejiminden mi geçer diye sormak lazım. 85 kişinin değil, 85 milyonun zenginliği ihale, imar, inşaat, rant düzeninden mi geçer, yoksa girişim, mülkiyet ve ticaretin özgürce yapılması ve hukukla korunmasından mı? Hukuk olmayan yerde zenginlik, ekmek olmaz. Zengin-fakir demeden, Türkiye'nin sokaklarında, bankalarında ya da borsalarında güven varsa o ülke büyür ve zenginleşir. Aksi halde ne zengin zengin kalabilir, ne de mutlu mutlu kalabilir. TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların, cesaretle arkasında da dururlar."

(SÜRECEK)