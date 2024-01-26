İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Beyoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sonrasında basın açıklaması gerçekleştiren Kavuncu, İstanbul'a dair proje ve vaatlerini 4 Şubat'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı bir programda açıklayacağını belirtti. Bir basın mensubunun Beyoğlu esnafından mevcut İBB yönetimi ile ilgili şikayet gelip gelmediği ile ilgili sorusuna da yanıt veren Kavuncu, "Bu bir seçim dönemidir, elbette ki milletin ihtiyaçlarını dinlemek anlamak fakat bunları da milletin problemlerini çözecek şekilde değerlendirmek lazım. Aslolan odur, birilerinin açığını yakalamak ya da birilerini kötülemek değil, aslolan bizleriz, sizlersiniz, İstanbullular" dedi. Kavuncu yanıtının devamında, "Ben 5 yıllık İl Başkanlığı dönemi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bunları biz dosya haline getirip o dönemde İBB ile zaten paylaşmıştık. Trafik ciddi bir problem, otopark problemi ciddi bir problem. Bunun yanında kentsel dönüşüm; deprem, şu anda İstanbul'daki en büyük problem" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu Beyoğlu Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl'ün vefat eden annesi Sakine Bingöl'ün cenaze törenine katıldı. Buğra Kavuncu ve beraberindeki heyet daha sonra İstanbul Barosu'nu ziyaret etti, İstiklal Caddesi'nde vatandaş ve esnafla sohbet etti. Kavuncu, ziyaretinin sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Kavuncu proje ve vaatlerini 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı programla açıklayacağını duyurdu.

"HUKUKUN ŞART OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

Kavuncu, "Beyoğlu'nda çalışmalarımıza başladık ilk ziyaretimizi İstanbul Barolar Birliği'ne yaptık. İstanbul barolarının ilk kadın Baro Başkanı Filiz Başkanı ziyaret ettik." ifadelerini kullanan Kavuncu, " Türkiye'de demokrasinin artık kök saldığını, bir kültür haline geldiğini ve seçmenin de kanıksadığı bir ve yaşattığı bir ortam, bundan çok memnunuz. Bununla beraber tam bir demokrasinin devamı için hukukun da şart olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla önceliğimizi Barolar Birliği'ne vermiş olmamız bu anlamda ciddi bir göstergedir." şeklinde konuştu.

"YARGITAY'IN KARARI TANIMAMASINI BİR KEZ DAHA KINIYORUZ"

Kavuncu, "Bizim Barolar Birliği ziyaretinden dolayı bu konu çok gündeme geldi. Can Atalay konusunu da konuştuk. Konuyla ilgili İYİ Parti olarak ilk günden beri birçok beyanat vermiştik. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı tanımamasını da bir kez daha kınıyoruz." dedi.

"İKİ KİŞİ YAN YANA YÜRÜMEKTE SIKINTI ÇEKTİK"

Bir basın mensubunun Beyoğlu esnafından mevcut İBB yönetimi ile ilgili şikayet gelip gelmediği ile ilgili sorusuna yanıt veren Kavuncu, "Soruyoruz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını soruyoruz. Beyoğlu'nda özellikle şartlar, biz buraya gelirken kaldırımda iki kişi yan yana yürümekte ciddi sıkıntı çektik, akışında ciddi bir problem var. Dün Fatih'te bir iş hanında elektrikle ilgili ciddi bir problem var. Esnafın söylediğine göre belediye ve BEDAŞ arasındaki bir sıkıntıdan kaynaklandığına dair. Tabi ki bunları dinliyoruz, değerlendireceğiz, şu anda halihazırdaki yetkililere de götüreceğiz." dedi.

"ASLOLAN BİRİLERİNİN AÇIĞINI YAKALAMAK KÖTÜLEMEK DEĞİL"

Kavuncu, "Bu bir seçim dönemidir, elbette ki milletin ihtiyaçlarını dinlemek anlamak fakat bunları da milletin problemlerini çözecek şekilde değerlendirmek lazım. Aslolan odur birilerinin açığını yakalamak ya da birilerini kötülemek değil, aslolan bizleriz, sizlersiniz, İstanbullular" şeklinde konuştu.

"4 ŞUBAT'TA LANSMANDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

İstiklal Caddesi'ni yürüyerek esnafı ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, "Belediyeden çok ekonomi ve yüksek enflasyonla ilgili sıkıntılardan bahsedildi esnaftan. Tabi profil ve insan yapısı da değişmiş, düzensiz göçten kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık da var. Birkaç yerde bu gündeme geldi, biz dinlemeye devam ediyoruz bunu da zaten 4 Şubat'ta yapacağımız lansmanda gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İBB YÖNETİMİNE İLETMİŞTİK"

Yanıtının devamında Kavuncu, "Ben 5 yıllık İl Başkanlığı dönemi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bunları biz dosya haline getirip o dönemde İBB ile zaten paylaşmıştık. Trafik ciddi bir problem, otopark problemi ciddi bir problem tabi bunlar 25-30 yılın uzun bir sürenin taşıdığı problemler. Bunun yanında kentsel dönüşüm; deprem, şu anda İstanbul'daki en büyük problem o. Burada da gördüğümüz başka bir konu var, belediye ile devlet kurumlarının el ele vererek altından kalkabileceği bir konu İstanbul'daki deprem riskini ortadan kaldırmak. Biz hep üçüncü bir yoluz, alternatif diyoruz. Bu iki kutuplu siyasetin İstanbul gibi bir metropolde deprem riskini ortadan kaldıramadığına şahit olduk. Çünkü devletin bütün kurumlarının bir işbirliği içerisinde çalışması gerekiyor. Bu geçirdiğimiz 5-6 yıllık birikimler ve kampanya döneminde tespit ettiğimiz bütün problemleri kamuoyuyla paylaşıp, beraberinde çözüm önerilerimizi getireceğiz." dedi.