İyi Parti Lideri Dervişoğlu: "50 Senedir Abdullah Öcalan'ın Yapamadığını Bir Ay İçerisinde Gerçekleştiriyorsunuz. Utanın Diyorum"

Muhabir: Halil Yatar Muhabir: Gurbetteli Yalçın

(BURSA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün neyi tartışıyoruz, Türk vatandaşlığının tanımını tartışıyoruz, üniter devlet yapısını tartışıyoruz, Bu sürecin önünü ve yolunu açan bugün iş başında bulunan Cumhur İttifakıdır. Buradan onlara sesleniyorum, sizlere yazıklar olsun. 50 senedir Abdullah Öcalan'ın yapamadığını bir ay içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Utanın diyorum, hicap duyun diyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa il teşkilatının organize ettiği 'Büyük İftar' programına katıldı. Yaklaşık 5 bin partilinin katıldığı programda "Başımız her sıkıştığında ilk Bursa'ya geliriz. Yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin başı derttedir. Türkiye'nin başı beladadır. Türkiye'nin geleceğine dinamit koymak amacıyla yaşama geçirilen projeler bugün yine iş başındadır. Sırtımızı doğru bir yere dayamak mecburiyetindeyiz. İşte yine o zor zamanların birinde bugün Bursa'dayız" diyerek konuşmasına başladı.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Türk milletinin parçalanamaz olduğunun altını çizdi. Dervişoğlu şöyle dedi:

"Bir süreç başlatıldı. 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Türkiye'nin terör belasıyla uğraşmasını isteyen hiç kimse yok. Terörün sorumlularına yol haritası çizdirilmez. Türk milletini, cumhuriyetin değerlerini aşağılayarak bir süreç inşa etti. İmralı canisi, adeta manifesto yayımlayarak bir süreci başlattığını ifade etti. TBMM'de grubu bulunan başta iktidar partisi olmak üzere bir çok siyasi parti de bu sürecin başlamasından 'Sevindirik' oldular. İmralı'daki cani başı bir takım ön görülerini ifade etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir yol haritası tanzim etmeye kalkıştı. Şimdi bu yol haritasına bağlı olarak yeni yeni tartışmalar da Türkiye'nin gündemine geliyor.

İmralı canisi silahların bırakılması için PKK'ya çağrı yapmış fakat 'Bu çağrı, KCK'nın diğer unsurlarını kapsıyor mu?' türünden bir takım tartışmaları beraberinde getirdi. Bu çağrının YPG'yi, PYD'yi, PJAK'ı kapsamayacağını bilmiyor muydunuz? O siyasi akıldan, o devlet aklından bu denli mahrum muydunuz ki bugün bu tartışmaları yaşatıyorsunuz Türkiye'ye? Abdullah Öcalan'ın konuşmak üzere TBMM'ye davet edildiğinden beri PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı değil; Türk'ün kimliği tartışılmaktadır. Türk'ün varlığı tartışılmaktadır. Milli devlet yapısı tartışılmaktadır. Bugün Öcalan İmralı'dan bir ferman yayınladı. Öcalan'ın fermanında derman arayan bizden de Türk milletinden değildir. Biz buradayız. Kim kiminle hangi birlikteliği kurarsa kursun İYİ Parti Türk milletinin geleceğinin teminatı olarak buradadır. Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu asla ve kata tartıştırmayız. Bu birliktelikler her zaman korktular. O sebepten partimize her türlü operasyonu yaptılar. Dava arkadaşlarımızı birbirine düşürmek istediler ama başaramadılar. Hepimiz biriz, tekiz Allah'ın izniyle. Abdullah Öcalan'a ulaklık yapanlardan alacağımız bir Türkçülük dersi yoktur."

"Bizle görüşmek için herhangi bir talepte olmamıştır"

DEM Parti heyetinin Meclis'te ikinci tur partilerle görüşmesine ilişkin kendilerine bir talep gelmediğini belirten Dervişoğlu, "Bizle görüşmek için herhangi bir talepte olmamıştır. Bizimle bu konuları konuşmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Ama böyle bir süreci Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşatanların bilmesi icap eden hususlar vardır. Biz, milliyetçi, demokrat, kalkınmacı, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş değerlerini içselleştirmiş bir partiyiz. Teröriste terörist diyemeyen, Abdullah Öcalan'a canibaşı diyemeyen, kolay kolay karşımıza gelemeyecektir. Bizim ister fikrimizi sormaya, ister hesap sormaya Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı gelsin. İmralı'daki Canibaşının ayaktaşlarına vermek suretiyle olur da beklentilerin hilafına bir şey olursa 'bu süreçten elinizi yüzünüzü yıkar kaçarız' diyen bakış açısını bize kabul ettiremezsiniz." ifadesini kullandı.

"50 senedir Abdullah Öcalan'ın yapamadığını bir ay içerisinde gerçekleştiriyorsunuz"

Cumhur İttifakı'na seslenen Dervişoğlu, "Bugün neyi tartışıyoruz: Türk vatandaşlığının tanımını tartışıyoruz, üniter devlet yapısını tartışıyoruz, Bu sürecin önünü ve yolunu açan bugün iş başında bulunan Cumhur İttifakıdır. Buradan onlara sesleniyorum: sizlere yazıklar olsun. 50 senedir Abdullah Öcalan'ın yapamadığını bir ay içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Utanın diyorum, hicap duyun diyorum" dedi.

"Türk siyasetinin bir tek eskisi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Dervişoğlu, "'Yeni Türkiye, Eski Türkiye' çıkardınız. 25 yıldır yönetiyorsunuz. Türk siyasetinin bir tek eskisi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sözlerini, "Türkiye'yi, Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk vatanını yıktırmayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadeleri ile noktaladı.