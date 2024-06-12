İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Şahsım devleti denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz' - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Şahsım devleti denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni millete giydirilen yırtık deli gömleği olarak nitelendirerek, bu çete rejimini asla kabullenmeyeceklerini belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin milletin eseri olduğunu ve bu yoldan dönemeyeceklerini vurguladı.

12.06.2024 11:44
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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında "İstibdat mı hürriyet mi? Cevabımız bellidir. 'Şahsım devleti' denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, milletimize yabancı yırtık deli gömleğini yeniden giymeye ısrarcı çevrelerle birlikte olamayız" diye konuştu.

TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni millete giydirilen  yırtık deli gömleği olarak niteledi ve bu çete rejimini asla kabullenmeyeceklerini söyledi. "Biz bu yoldan dönmeyiz" diyen Müsavat Dervişoğlu şöyle konuştu:

"İstibdat mı? Hürriyet mi? Demek ki cevabımız bellidir ve oldukça nettir. Şahsım devleti denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, milletimize yabancı yırtık deli gömleğini yeniden giymeye ısrarcı çevrelerle birlikte olamayız. Biz millet adına yanlışlığa itiraz edenleriz. Bu yoldan dönemeyiz. Herkes iyi bilmelidir, milletin merkezi olarak kurulan bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, doğrudan doğruya millettir. İYİ Parti milletin eseridir ve öyle devam edecektir."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Şahsım devleti denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Şahsım devleti denen bir çete rejimini asla kabullenemeyiz' - Son Dakika
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