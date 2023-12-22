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İYİ Parti Muş İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Muş İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

İYİ Parti Muş İl Başkanı Halis Saltık, 49 kişilik yönetim kurulu üyesiyle birlikte parti içindeki huzursuzluklar ve partinin kuruluş amaçlarından uzaklaşması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Muş İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti
22.12.2023 - 18:07,
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İYİ Parti Muş İl Başkanı Halis Saltık, 49 kişilik yönetim kurulu üyesiyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan karışıklıklardan dolayı parti içinde huzurun kalmadığını savundu.

Her gün istifaların çoğalarak attığı partide iyi bir teşkilatçılık örneğinin verilemediğini ifade eden Saltık, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyetleri göz ardı edilir hale gelmiştir. Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşmasından dolayı 49 kişilik yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettim."

Kaynak: AA
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