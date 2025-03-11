İYİ Parti, Öcalan Merkezli Girişimleri Reddetti - Son Dakika
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İYİ Parti, Öcalan Merkezli Girişimleri Reddetti

Cenk Özatıcı, Öcalan'ın merkezde olduğu hiçbir sürece İYİ Parti'nin katılmayacağını açıkladı.

11.03.2025 16:09
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, DEM Parti'nin siyasi partilere yaptığı tura ilişkin olarak bu sabaha kadar partilerine gelen bir görüşme teklifi olmadığını belirtirken, teklifin gelmesi durumunda teklifi reddedeceklerini açıkladı. Özatıcı, "Öcalan'ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde hiçbir siyasi süreçte İYİ Parti olmaz" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti dün siyasi parti turuna başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Biz Suriye'de yaşanan sürecin başında dedik ki 'Suriye Iraklaşıyor'. Nedir bu Iraklaşmak; merkezi otorite öncelikle çöktü, devlet dışı silahlı aktörler yükseldi, sonra onlar etnik kimlik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden çatışır ki şu anda Suriye'de çatışma devam ediyor. Sonra iç savaş çıkar. Irak'ta yaşanan süreç aynen böyleydi. Şimdi Suriye'de olan budur. Lazkiye'de Tartus'ta yaşanan bunlardır. Etnik kimlik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden çatışma devam ediyor. Suriye'de bir devlet yapılanması yok. 24 bin kişi olduğunu tahmin ettiğimiz HTŞ daha 3 ay önceye kadar hem ülkemizde hem dünyada teröristti. Şimdi dünkü teröristler bir anda devlet görevlileri olmadılar. Dolayısıyla kendilerine saldırı yapılmış olsa bile insanlık dışı yöntemlerle mukabele ettiler ve suç işlediler. Olan şey bu ve bunun da devamı gelecektir çünkü birileri burada istikrar olmasını istemez. Suriye'nin zayıf olmasını ister. O birileri de İsrail'dir" diye konuştu.

"Dün eş- Şara ile Abdi anlaşması YPG'nin devletleşme sürecidir"

YPG'nin silah bırakması ve Suriye merkezi ordusuna teslim olması yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özatıcı, "Zaten PKK diye bir şey kalmadı. Son 11 yılda PKK ismini ve coğrafi konumunu değiştirdi. PKK, YPG oldu adı ve Suriye'nin kuzeydoğusuna geçti. Ana kuvveti Suriye'nin kuzeydoğusundadır. Şimdi YPG adındaki yeni PKK, dün Ahmed eş-Şara ile bir anlaşma imzaladı; Suriye Ordusu'na entegre olma anlaşması imzaladılar. Suriye'nin şu anda bir ordusu yok. Suriye'nin ordusu İsrail tarafından yok edildi. Ama YPG'nin bir ordusu var. Ahmed eş-Şara'da olmayan silahları ve insan gücü var YPG'nin. İki ordu entegre olursa YPG blok halinde Suriye Devleti'nin parçası olur. Bu da meşrulaşmasını sağlar. Mazlum Abdi devlet adamı olarak karşımıza çıkar. Bu durumu halen bizlere zafer olarak yutturmaya çalışanlar var. YPG bir devletleşme sürecinin içerisine çoktan girdi. Suriye, Irak gibi parçalandı ve dünkü açıklama da YPG'nin meşrulaşması ve devletleşmesidir. Düşünün YPG'nin 80 bin kişilik bir silahlı gücü olduğu biliyor ve bu silahlar modern silahlar. Siz olsanız Ahmed eş-Şara'nın ise 24 binlik kalaşnikovlu gücüne teslim olur musunuz? Tabi ki olmazsınız. Haliyle bir teslim olmak söz konusu değil zaten ABD böyle bir şeyi kabul etmez. Ama bir blok halinde Suriye Devletine katılırsanız yarın veya başka bir gün Türkiye size operasyon yapacağı zaman Suriye hükümetine operasyon yapmış olur. Meselenin özü bu" ifadesini kullandı.

"Silah bırakmak bir mizansen"

Özatıcı, "Bu süreç bir mizansen. Silah bırakmak mizanseni. Silah bırakmanın amacı dün yaşanan gelişmeydi. 'Bakın PKK silah bıraktı' diyerek YPG'yi meşrulaştırma girişimiydi zaten bu mizansenin amacı. Çünkü PKK zaten YPG olmuştu. Dün onun hamlesini gördük yani YPG'yi meşrulaştırmanın YPG'yi devlet haline, ordu haline getirme mizansenini gördük. Bu arkasında ABD'nin olduğu Büyük Ortadoğu Projesi'nin uygulanmasıdır. Bunun uygulayıcıları da maalesef şu anda hükümetteler" dedi.

"Öcalan'ın merkezinde olduğu hiç bir girişimde İYİ Parti olmaz"

DEM Parti'den bu sabaha kadar kendilerine bir görüşme teklifi gelmediğini belirten Özatıcı, teklifin gelmesi durumunda reddedeceklerini belirterek, "50 bin Türk vatandaşının canı merkezinde olduğu bir süreçte Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir menfaati sağlanamaz. Onun için İYİ Parti burada olmaz, olamaz. Öcalan'ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde hiçbir siyasi süreçte İYİ Parti olmaz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cenk Özatıcı, DEM Parti, İYİ Parti, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti, Öcalan Merkezli Girişimleri Reddetti - Son Dakika

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