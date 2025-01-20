İYİ Partili Başkan İstifa Etti

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, partiden istifa etti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çağlayancerit'in geleceğine dair önemli bir kararı paylaşmak istediğini belirtti.

İlçede bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğu İYİ Parti'den istifa etme kararı aldığını aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı: ???????

"Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerime teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."