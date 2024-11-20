İZDSO 50. Sezonu Bruno de Sa ile Açıyor

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 50'nci sanat sezonunda Brezilyalı opera sanatçısı Bruno de Sa'yı konuk edecek.

İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bruno de Sa, 22 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

De Sa'nın son albümü "Mille Affetti"den eserlerin seslendirileceği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Divertimento" ve "Bir Küçük Gece Müziği"nin yanı sıra F. Alessandri ile Johann Friedrich Reichardt'ın eserlerine yer verilecek.

Konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetecek.