- İzlanda'da yanardağ patladı

REYKJAVİK - İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, haftalardır kaydedilen depremlerin ardından patladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre Reykjanes Yarımadası'nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından yerel saatle 22.17'de patlayarak lav ve kül püskürttü. Kasabadaki 4 bin kişi geçtiğimiz ay tahliye edilirken, yanardağ yakınındaki bir kaplıca da kapatıldı. Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ise eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya rağmen İzlanda'ya gidiş-dönüş uçuşlarında herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.

Başkent Reykjavik çevresindeki bölgede Ekim ayı sonundan bu yana deprem aktivitesinde artış yaşanıyordu.