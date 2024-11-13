İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği

İzmit Körfezi\'nde Dip Çamuru Temizliği

İzmit Körfezi'nde 92 hektardan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı, proje 2026'da tamamlanacak.

13.11.2024 17:49
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İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmasında 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada ise 1031 tüpte çamur kurutuldu.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği - Son Dakika

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