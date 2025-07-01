İznik\'in Seramik Ustası: Adil Can Güven

İZNİK, 1 Temmuz (Xinhua) -- Seramik ustası Adil Can Güven, köklü seramik geleneğiyle ünlü İznik'te bu kadim sanatı koruyup yeniden canlandırmaya ömrünü adamış bir isim.

"Kültürel miras taşıyıcısı" 72 yaşındaki sanatçı, onlarca yıldır İznik çiniciliğini canlandırıp geliştirmek için çalışıyor. Bu tutku, Güven'in hayatını ve çalışmalarını şekillendirmeye devam ediyor.

Güven, Xinhua'ya verdiği söyleşide tüm yaşamı boyunca seramiğe duyduğu bağlılık, Çin'e yaptığı son kültürel gezi ve dünyanın en ünlü porselen geleneklerinden ikisi arasındaki kalıcı sanatsal diyalog hakkında değerlendirmelerde bulundu.