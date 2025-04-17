İZSU Su Tarifelerini Yeniden Düzenliyor - Son Dakika
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İZSU Su Tarifelerini Yeniden Düzenliyor

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İZSU, artan girdi maliyetleri nedeniyle su ve atık su tarifelerinde değişiklik yaptı. 0-4 metreküp su kullanımı sabit kalırken, 10 metreküpe kadar tüketim için yüzde 15 artış öngörülüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, tasarruf çağrısında bulundu.

17.04.2025 11:35  Güncelleme: 12:34
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(İZSU) - İZSU Genel Müdürlüğü, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle su ve atık su tarifelerini yeniden düzenledi. Yeni tarifelerde 0-4 metreküp arasındaki su tüketiminin ücreti değişmezken, 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketiminde yüzde 15 oranında artış yapıldı. Ancak 2. kademede olan aboneler kullanım oranına göre bu artıştan en fazla yüzde 11 oranında etkilenecek.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifeleri yeniden düzenlendi. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre 0-4 metreküp su kullanımı (1. kademe) haricindeki kademelerde ortalama yüzde 11 oranında artış yapıldı. Başta elektriğe yapılan yüzde 25'lik zam olmak üzere artan maliyet artışları ve kuraklık sonucu azalan su kaynaklarını korumak amacıyla su tarifelerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

İzmir kayıp kaçak oranında en iyi yedinci şehir

Genel Kurul toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, suyun çok değerli olduğunu belirterek tasarrufa dikkat çekti. Yıldır, " İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 98'i, Ankara'nın su ihtiyacının yüzde 99'u yer üstü sularından karşılıyor. İzmir'de ise bu oran yüzde 35. Bunu düşünmek zorundayız. Her konuda tasarrufa büyük önem veriyoruz. İZSU verilerinden hareketle İzmir kayıp kaçak oranında en iyi yedinci şehir. Bundan sonraki süreçte tasarrufla ilgili çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

Susuzlukla mücadele topyekun bir mücadeledir

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ise "Su altın kadar kıymetli. Yurttaşlarımıza suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıyoruz. Su kullanımını hem günlük hayatta hem tarımda düzenlemeliyiz. Su sorunu herkesin sorunu. Hükümetin de bu konuda adım atması, karar alması gerek. Susuzlukla mücadele topyekun bir mücadeledir" dedi.

İlk kademede artış yok, indirim devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri doğrultusunda 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerin ilk 4 metreküplük su kullanımında indirim yapılmıştı. Tüm İZSU abonelerini kapsayan yeni tarifede tüketilen ilk 4 metreküplük birimin fiyatı yine değişmezken yüzde 21'lik kesimi oluşturan aboneler ikinci kademeye göre yüzde 55 indirimli su kullanacak. Her ay 300 milyon TL'lik bir tutar İzmirlilerin cebinde kalacak. 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimine ise yüzde 15 fiyat artışı yapıldı. Ancak ikinci kademede olan aboneler kullanım oranına göre bu artıştan en fazla yüzde 11 oranında etkilenecek. Bu tarifeye giren abonelerin oranı ise İzmir'deki toplam abonelerin yüzde 49'unu oluşturuyor. İzmir'de 1. ve 2. Kademede su tüketen abonelerin oranı toplam abone sayısının yüzde 70'ini oluşturuyor.

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanımı kapsayan 3. Kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, en üst gruptaki 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerin dahil olduğu 4. kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapıldı.

Yeni tarifelerin uygulanmasıyla işyerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyecek. Bu grup İzmir'deki işyeri abonelerinin yüzde 54'ünü kapsıyor. İşyerlerindeki diğer kademelerin artış oranları da, konut aboneleriyle aynı olacak.

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Kaynak: ANKA

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