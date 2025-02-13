İzzet Garih'e Tehdit: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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(İSTANBUL) - Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'i tehdit ettiği belirlenen Ahmet Furkan B.'nin, 24 ve 30 Ocak 2025 tarihlerinde, holding binasına girmeye çalıştığı anlarda çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin, araçla güvenlik noktasındaki bariyere çarptığı da güvenlik kamerasına yansıdı

Ahmet Furkan B. isimli kişinin, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'i ölümle tehdit ettiği, bunun üzerine Garih'in suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı. Şüphelinin, holding binasına girmeye çalıştığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının 24 Ocak 2025 tarihli kayıtlarına göre, şüpheli, güvenlik noktasındaki bariyerlere doğru aracını sürüyor. Ahmet Furkan B'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak duruyor. Şüphelinin araçtan inerek güvenlik görevlelerine doğru yöneldiği kameralara yansıyor.

Şüphelinin, holdingin girişindeki güvenlik görevlileriyle bir süre konaşması ardından ve yumruklu saldırısıda bulunarak kaçmasına ilişkin görüntüler de 30 Ocak 2025 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan Ahmet Furkan B. ifadesinde, kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü, saldırıları bu sebeple gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, pişman da olduğunu söyleyen şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı.

İzzet Garih'in babası Üzeyir Garih, 2001'de Eyüp Sultan Mezarlığı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.