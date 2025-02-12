Jandarma 5.482 Kurtarma Faaliyeti Gerçekleştirdi

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Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 23 kayak merkezinde 1 Kasım 2024-11 Şubat 2025 tarihleri arasında 5 bin 482 arama, kurtarma ve tahliye faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığımızın sorumluluk sahasında bulunan 23 kayak merkezinde, 1 Kasım 2024-11 Şubat 2025 tarihleri arasında toplam 5 bin 482 arama, kurtarma ve tahliye faaliyeti gerektiren olay gerçekleştirildi." bilgisine yer verildi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) 8 arama kurtarma timi (JAK) ile il jandarma komutanlıkları tarafından görevlendirilen 24 arama kurtarma timinin 7 gün 24 saat görev aldığı belirtilerek, "Meydana gelen kazalarda 3 bin 24 vatandaşımız sağ, 3 bin 776 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığımız her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde." ifadesi kullanıldı.