Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının başladığı köylerde çiftçiler ve biçerdöver operatörlerini olası kaza, yangın ve kene tutmasına karşı bilgilendirdi.
Çandır ilçesine bağlı Kozan ve Büyükkışla köylerinde vatandaşları bilgilendiren jandarma, kene tutmasında sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini, küçük bir kıvılcımın büyük hasara yol açabileceğini anlattı.
Ekipler, Çekerek ilçesine bağıl Koyunculu köyü arazisinde hububat hasadının başlamasıyla biçerdöver operatörlerine de trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
Biçerdöverlerin kara yolunda güvenli şekilde seyretmesini sağlamak amacıyla özellikle biçerdöver tablalarının sökülerek taşınmasını isteyen ekipler, iş kazalarına ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda da bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'dan Hububat Hasadı Uyarısı - Son Dakika
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