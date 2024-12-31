Jandarma'dan Yeni Yıl Mesajı

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(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yeni bir yıla girerken, ülkemizin barış ve esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılının milletimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Jandarma'nın yaptığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Jandarması olarak, milletimizin huzur ve güvenliği için yılın her günü görevimizin başında, milletimizin hizmetindeyiz.

Yeni bir yıla girerken, ülkemizin barış ve esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

2025 yılının milletimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz."