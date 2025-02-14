Jandarma, Down Sendromlu Genç Kızın Doğum Gününü Kutladı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Suna Yıldırım, doğum gününü jandarma personeli ile geçirmek istedi.

Bunun üzerine Suna'yı evinde ziyaret eden jandarma ekipleri, daha sonra Yıldırım ailesini İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Burada jandarma temalı doğum günü pastasını kesen Suna, ailesi ve jandarma personeliyle keyifli anlar yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.