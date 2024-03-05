Jandarma ekipleri sürücülere hem reflektör dağıttı, hem de eğitim verdi
AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekipleri, traktör kazalarının en aza indirilebilmesi ve traktörlerin trafikte görünürlüklerinin artırılması amaçlı traktör sürücülerine hem reflektör dağıttı, hem de eğitim verdi.
Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının önüne geçilebilmesi ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde birçok çalışma yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde traktörlere yönelik geniş güvenlik önlemleri almaya çalışan trafik jandarması ekipleri traktörlerin tarlaya girmeye başlamasıyla birlikte tedbirlerini artırdı. Bu çerçevede traktör sürücüleri ile bir araya gelen trafik jandarması, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün arttırılması amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" başlığıyla eğitim verdi. Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir arazide traktör sürücüleriyle buluşan trafik jandarması traktör ile römorklarda takılı olması zorunlu olan ve özellikle trafikte römork takılı traktörlerin gece şartlarında daha rahat fark edilmesini sağlayan flaşörlü lamba ve reflektörlerin önemini anlattı. 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin de önemini anlatan trafik jandarması arazide bulunan römorklara üçgen reflektör takarak diğer traktör sürücülerine de broşür dağıttı. Eğitimin ardından traktör sürücülerine "Güvenli Traktör Kullanımı" konulu broşür dağıtıldı.
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