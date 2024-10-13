Jandarma Kız Çocukları ile Buluştu

Tunceli'de jandarma, kız çocukları ile bir araya geldi
TUNCELİ - Tunceli'de jandarma ekipleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde düzenlediği etkinlikle öğrenciler ile bir araya geldi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "mutlu kız çocukları mutlu nesillere atılan ilk adımlardır" mottosu ile Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunu ziyaret ederek, çocuklarla birlikte etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri kız öğrencilerin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlayarak birlikte çeşitli oyunlar oynayıp hediyeler verdi.
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