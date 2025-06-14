Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve beraberindeki askeri personelleri makamında kabul etti.

Türkmenoğlu, ülkenin huzuru ve vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarılı jandarma personellerine belge verdi.