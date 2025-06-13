Jandarma’nın 186. Yılına Özel Mesaj

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, jandarmanın milletin huzuru ve asayişin temini için fedakarca çalıştığını belirtti.

Jandarmanın tarihinin başarılarla dolu temel kurumlarından olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur. Jandarma Teşkilatımız, bu onurlu görevi insanımızı merkeze alan bir anlayışla kanunları uygulayarak, büyük bir özveri ve millet sevgisiyle yerine getirmektedir."