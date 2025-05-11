Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı - Son Dakika
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Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı

Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehit annelerini evlerinden alarak düzenledikleri yemekle ve hediyelerle anneler gününü kutladı.

11.05.2025 17:38
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Jandarma şehit annelerini 'Anneler Günü'nde unutmadı

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehit annelerini evlerinden alarak düzenledikleri yemekle ve hediyelerle anneler gününü kutladı.

Anneler Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe yer veren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, şehirde ikamet eden şehit annelerini evlerinden alarak organize edilen yemeğe götürdü. Burada mini konser eşliğinde yemeklerini yiyen annelerin bu özel günü hediye edilen çiçeklerle pekiştirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, Şehit annelerinin unutulmadığı bu günü sosyal medyasında, "Bizleri kendi evlatları gibi bağırana bastılar. Kahraman şehit ve gazilerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere, bütün annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: İHA

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