Jandarmadan Öğrencilere 10 Bin Kitap

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla jandarma personelinin temin ettiği toplam 10 bin kitap, 3 ayrı okuldaki öğrencilere teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, jandarma personelinin kitap kolilerini omuzlarında taşıdığı ve okullara kitapların teslim edilişinin görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.

Kitap kolilerinin üzerinde, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Jandarma Teşkilatının 186. yıl anısına hediye edilmiştir." ifadesi kullanıldı.