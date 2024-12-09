Jay-Z ve Diddy'ye Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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Jay-Z ve Diddy'ye Cinsel İstismar İddiası

Jay-Z ve Diddy, 2000'de 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava edildi.

09.12.2024 13:49
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ABD'de "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter hakkında, "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs ile 2000'de o dönem 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açıldı.

NBC News'ün haberine göre, ismini vermek isteyen kişi, Combs hakkında ekimde açtığı davaya Carter'a yönelik suçlamaları da ekleyerek yeniden dava açtı.

Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Carter, yaptığı yazılı açıklamada "iddiaların aptalca" olduğunu savunarak, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını belirten kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee'nin "profesyonel olmayan tavırlar sergilediğini" öne sürdü.

Açıklamasında Buzbee'ye hitap eden Carter, "Bu iddialar, o kadar iğrenç ki sizden dava açmanızı değil suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen birinin hapsedilmesi gerek, sizce de öyle değil mi?" diye sordu.

Ünlü şarkıcı Beyonce ile evli olan Carter, "bütün ünlülerin aynı olmadığını" belirterek, "Biz, bu tür oyunlar oynamayız. Çok katı ahlak ve onurumuz var. Biz çocukları koruruz." ifadelerini kullandı.

Buzbee, yeniden açılan dava dosyasında, "Dava açılmadan önce Carter'ın uzlaşmayla konunun çözüme kavuşturulmasını talep eden mektup aldığını fakat ünlü rapçinin davacının avukatlarına karşı dava açtığını" belirtti.

Dava dosyasındaki detaylar

Dava dosyasında o dönem 13 yaşındaki davacının, ödül töreni için biletinin bulunmadığını ve alandaki birçok limuzin sürücüsüyle törene ya da sonrasındaki partiye giriş için görüştüğü ifade ediliyor.

Sürücülerden birinin Combs için çalıştığı ve davacının, "Diddy'nin aradığı kriterlere uyduğunu" söylediği aktarılan dosyada, o dönem 13 yaşındaki çocuğun tören sonrası partiye davet edildiği belirtiliyor.

Dosyada, davacının partiye geldiğinde gizlilik anlaşması imzaladığı, ardından kendisine verilen içecek nedeniyle "sersemlemiş" hissetmeye başladığı ifade ediliyor.

Dosyada, Combs ve Carter'ın odaya girerek "Partiye hazırsın" dediği, davacının burada cinsel istismara uğradığı öne sürülüyor.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jay-Z ve Diddy'ye Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

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