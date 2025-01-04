JetBlue'ya 2 Milyon Dolarlık Ceza

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NEW YORK, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulaştırma Bakanlığı, süreklileşmiş rötarlardan dolayı JetBlue Havayolları'na 2 milyon ABD doları tutarında ceza kesti. Böylelikle bakanlık gerçekçi olmayan uçuş planlamasından dolayı bir havayolu şirketine karşı ilk kez yaptırıma gitmiş oldu.

Cezanın, birkaç ay üst üste 30 dakikanın üzerinde sürekli rötar yapan uçaklar için verildiğini kaydeden Ulaştırma Bakanlığı, bu uygulamanın yolcuları yanılttığını ve havacılık sektöründeki rekabeti bozduğunu kaydetti. Soruşturmada JetBlue şirketinin, Haziran 2022 ile Kasım 2023 arasında en az 145 kez dört güzergah üzerinde kronik şekilde rötar yaptığı belirlendi.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yaptığı açıklamada, "Yasadışı kronik uçak rötarları uçuşların yolcular için güvenilmez olmasına yol açıyor. Bugün verilen kararla uçuş çizelgelerinin gerçeği yansıtmasını beklediğimiz konusunda tüm havacılık sektörüne bir uyarıda bulunmuş oluyoruz. Bakanlık ticari havacılık sektöründe sağlıklı rekabeti korumak ve yolcuların adil muamele edilmesini sağlamak üzere kronik rötarlara ve gerçekçi olmayan diğer tarife uygulamalarına karşı yasaları uygulayacaktır" dedi.

Merkezi New York kentine bağlı Queens'in Long Island kentinde bulunan JetBlue Airways Şirketi, ABD'deki büyük havayolu şirketlerinden biri. Şirket, günde 1000'in üzerinde uçuş gerçekleştiriyor, yurtiçindeki ve Amerika kıtası ile Avrupa'daki 100 uluslararası ağ noktasına hizmet veriyor.