NANJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taizhou şehrindeki bir şirkette meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Olay, salı günü yerel saatle 15.30'da şehrin Gaogang bölgesindeki Jiangsu Huili adlı biyoteknoloji şirketinde meydana geldi. Şirketin biyolojik fermantasyon ve benzer alanlarda çalıştığı belirtildi.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Jiangsu'daki Patlamada 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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