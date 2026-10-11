Jiaolong'u taşıyan Derin Deniz No. 1, 466. dalış için Doğu Caroline Havzası'na ulaştı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derin Deniz No. 1 araştırma gemisi, insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyarak cumartesi günü Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi Derin Deniz No. 1, derin deniz bilimsel araştırmaları yürütmek üzere cumartesi günü Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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