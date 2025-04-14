Jinping, Vietnam'da İlişkileri Güçlendirecek

- Çin Devlet Başkanı Jinping, Vietnam'da

HANOİ - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı Vietnam'a ulaştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi. Çinli lider, Haoni'de bulunan Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong tarafından karşılandı. Bugün ve yarın Vietnam'da temaslarda bulunacak olan Jinping'in Vietnam ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 40 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Güneydoğu Asya turu kapsamında daha sonra Malezya ve Kamboçya'ya geçecek olan Jinping, Kamboçya'yı 9, Malezya'yı 12 yıl önce ziyaret etti. Jinping, Vietnam'a ise son 18 ayda ikinci kez geliyor.

Jinping'den Vietnam'a daha güçlü bağlar kurulması çağrısı

Çin Devlet Başkanı Jinping, Vietnam'a gelmeden önce Vietnam Komünist Partisi'nin gazetesi olan Nhandan'da yayınlanan köşe yazısında ABD tarifelerinin neden olduğu aksamalar sırasında Vietnam ile ticaret ve tedarik zincirlerinde daha güçlü bağlar kurulması çağrısında bulundu. "İki taraf, üretim ve tedarik zincirlerinde iş birliğini güçlendirmelidir" ifadesini kullanan Çinli lider, iki ülke arasında ticaretin artırılması ve yapay zeka ile yeşil ekonomi konularında Hanoi ile daha güçlü ilişkiler kurulması gerektiğini dile getirdi.

Güneydoğu Asya'da önemli bir sanayi ve montaj merkezi olan Vietnam'da ithalatın büyük bir kısmı Çin'den yapılırken, ana ihracat pazarı ise ABD'dir. Aynı zamanda Vietnam, ABD için elektronik, ayakkabı ve giyim ürünlerinin önemli bir kaynağı olarak biliniyor.

Çin ve Vietnam, ABD'nin en yüksek gümrük vergisine maruz kalmıştı

Jinping'in planlanan Vietnam ziyareti ABD'nin 2 Nisan'da 185 ülkeye gümrük vergisi getirmesinin ardından yaşanan "vergi savaşları" olarak adlandırılan karşılıklı vergi oranlarının arttırıldığı bir döneme denk geliyor. Çin, ABD'nin yüzde 46 oranında gümrük vergisi getirdiği Vietnam ile birlikte Trump'ın en yüksek gümrük vergi oranına maruz kalan iki ülke olmuştu. Çin'e ise yüzde 34 vergi getiren Trump, 9 Nisan'da Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 125'e çıkarırken bu süreçte ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere yönelik vergileri ise 90 gün durdurma kararı almıştı.