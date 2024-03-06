Jüpiter'in uydusu Europa'da üretilen oksijen miktarı hesaplandı

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LOS ANGELES, 5 Mart (Xinhua) -- NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği Juno misyonunda görev yapan bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Europa'da üretilen oksijen oranının, önceki çalışmaların çoğunda elde edilenlerden çok daha az olduğunu hesapladı.

Nature Astronomy dergisinde Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre, buzla kaplı Europa, her 24 saatte bir milyon insanın bir gün boyunca nefes almasını sağlamaya yetecek miktar olan 1.000 ton oksijen üretiyor.

Bu bulgular, uzay aracındaki Jüpiter Aurora Dağılımı Deneyi (JADE) cihazı tarafından toplanan veriler ve buzla kaplı uydunun yüzeyinden çıkan hidrojen gazının ölçülmesiyle elde edildi.

Bilim insanları, uyduda üretilen oksijenin bir kısmının, olası bir metabolik enerji kaynağı olarak yüzey altı okyanusuna gidebileceği görüşünde.

NASA'ya göre, ekvator çapı 3.100 kilometre olan Europa, Jüpiter'in bilinen 95 uydusu arasında dördüncü en büyük, dört Galileo uydusu arasında ise en küçük olanı.

Bilim insanları, uydunun buzlu yüzeyi altında tuzlu sudan oluşan geniş bir iç okyanusun gizlendiğine inanırken yüzeyin altında yaşamı destekleyen koşulların var olma potansiyelini merak ediyorlar.

Juno uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 5 Ağustos 2011'de fırlatıldı ve beş yıl boyunca 1.740 milyon mil mesafe kat ederek 4 Temmuz 2016'da Jüpiter'e ulaştı. Misyon, Jüpiter, güneş sistemi ve evrendeki dev gezegenlerin kökeni ile evrimini keşfetmeyi hedefliyor.