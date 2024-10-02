KAAN 2025'te Uçuşlara Başlayacak - Son Dakika
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KAAN 2025'te Uçuşlara Başlayacak

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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN ve ANKA-3'ün gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

02.10.2024 16:08
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KAAN, 2025 yılı sonunda yoğun geliştirme uçuşlarına başlayacak

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu:

"ANKA-3'ün görünmezliğini geliştirme çalışmaları sürüyor"

"Hem yurt dışı, hem de yurt içinden çok ciddi ilgi var"

ADANA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "KAAN, 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. ANKA-3'ün de görünmezlik geliştirmeleri devam ediyor" dedi.

TEKNOFEST'in açılışının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, "Yarın ANKA-3, Hürjet ve Hürkuş kol uçuşlarını yapacaklar. ANKA-3 mühimmatlı atışlarını yaptı. Görünmezlik konusunda geliştirmeler devam ediyor. Görünmezliğini daha da arttıracağız. Test uçuşlarını bitirip bu sene sonlarında deneme amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne vermeyi düşünüyoruz. Geliştirmeleri bitirdikten sonra seri üretimine geçeceğiz. Hem yurt dışı hem de yurt içinden çok ciddi ilgi var" dedi.

"Herkes gelsin"

Herkesi TEKNOFEST alanına davet eden Demiroğlu, "Gençlerimiz faaliyetlerini gösteriyorlar. Gerçekten bütün çocukların, kendisini genç hissedenlerin buraya gelmesi lazım. Buraya lütfen gelin. Uçaklara dokunun. Faaliyetleri görün, çocukların neler yapmaya kadir olduğunu görün" ifadelerini kullandı.

"Planlamada değişiklik yok"

Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında ise şunları söyledi:

"KAAN bizim mahallenin ağır abisi, büyüğü. 2025'deki uçuşunu 2 sene önce çektik. 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. 2028'e kadar da ilk teslimatı Türk Hava Kuvvetleri'ne yapmayı planlıyoruz. Planlamada bir değişiklik yok."

KAAN 2025\'te Uçuşlara Başlayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel KAAN 2025'te Uçuşlara Başlayacak - Son Dakika

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