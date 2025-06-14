Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikadan kablo ve çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırma ve güvenlik kamerası kaydı incelemesinin ardından kimlikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama - Son Dakika
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