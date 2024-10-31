Kaçak Elektrik Kontrolüne Saldırı - Son Dakika
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Kaçak Elektrik Kontrolüne Saldırı

Mardin'de kaçak elektrik kontrolü yapan Dicle Elektrik ekipleri, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.

31.10.2024 22:59
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Kaçak kontrolü yapan ekipler canlarını zor kurtardı

MARDİN - Dicle Elektrik saha ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Girmeli Mahallesinde kaçak elektrik kontrolü yaptıkları esnada mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak müdahale etmesiyle durum kontrol altına alınırken şirket çalışanları çalışmayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

Kaçak elektrik kullanımının hem ekonomiye zarar verdiğini hem de can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken şirket yetkilileri, vatandaşları sağduyu ve diyaloğa davet etti. Dicle Elektrik, 2013 yılından bu yana hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için yatırımlarına devam ediyor. Şirketin toplam yatırımları 45 milyar TL'yi bulurken Mardin özelinde bu rakam 6 milyar TL'yi geçmiş durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yatırım sürecinde karşılaştığı en büyük zorluk ise kaçak kullanım. Özellikle kırsalda ve tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımı, ülke ortalamasının çok üstünde seyrediyor.

Mahallede kaçak tüketim oranı yüzde 80

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak elektrik denetimleri esnasında ise sık sık saldırılara maruz kalıyor. Son olarak kaçak kullanım oranının yüzde 80 olduğu Mardin'in Girmeli Mahallesinde jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışma yapmak isteyen şirket çalışanları, kısa süre içinde kaçak elektrik kullanımı gerçekleştiren mahalle sakinlerinin taciz ve tehdidine maruz kaldı. Taciz ve tehdidin saldırıya dönüştüğü esnada zor anlar yaşayan Dicle Elektrik ekibi, bölgedeki kontrollerini tamamlayamadan olay yerini terk etti.

Arbede yaşandı, jandarma havaya ateş açtı

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini ikna etmeye çalışsa da kaçak elektrik kontrolüne engel olmak isteyen bir grup, ısrarla hakaretlerine devam etti. Durum, kısa sürede arbedeye dönüşürken tarafları sakinleştirmek üzere jandarma yetkilileri mahallenin muhtarından destek istemeyi denedi. Muhtarın saha ekiplerine yönelik olumsuz tutumu, gerilimi daha da artırırken jandarma, olayların büyümemesi için uyarı amaçlı havaya ateş etmek zorunda kaldı.

Eylül ayında 1.5 milyon TL'lik kaçak elektrik tüketimi

Dicle Elektrik kayıtlarına göre kırsal Girmeli Mahallesinde kayıtlı 582 abone, tespit edilemeyen sayıda da kaçak elektrik kullanan kayıt dışı abone bulunuyor. Mahallede, yoğun şekilde klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmadığı eylül ayında bile yaklaşık 1.5 milyon TL tutarında kaçak elektrik tüketildiği tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımının milli ekonomide açtığı derin yara, Girmeli Mahallesi üzerinden bir kere daha gözler önüne serildi. Dicle Elektrik yetkilileri ise kaçak elektrik kullanımının hem ekonomiye zarar verdiğine hem de can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek vatandaşları sağduyu ve diyaloğa davet etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Nusaybin, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Mardin, Güncel, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Elektrik Kontrolüne Saldırı - Son Dakika

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