Kaçan Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çorlu Adliyesine sevk edildikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu zanlı Ç.B'nin saklandığı adres tespit edildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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