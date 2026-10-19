Kadıköy'de 3 katlı köşk yangında kullanılamaz hale geldi, alevler çevreye sıçramadı - Son Dakika
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Kadıköy'de 3 katlı köşk yangında kullanılamaz hale geldi, alevler çevreye sıçramadı

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Kadıköy\'de 3 katlı köşk yangında kullanılamaz hale geldi, alevler çevreye sıçramadı
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Kadıköy Merdivenköy'deki 3 katlı ahşap köşkte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Boş olduğu belirtilen köşkte çökmeler yaşandı ve yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de 3 katlı ahşap köşk yangında kullanılamaz hale geldi.

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı ahşap köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boş olduğu öğrenilen köşk, kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın sırasında köşkte çökmeler meydana gelirken bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
KadıköyİtfaiyeGüncelSon Dakika

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