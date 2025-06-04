Kadıköy\'de Balkon Çöktü

KADIKÖY'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki balkon kısmi olarak çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, adrese gelen itfaiye ekipleri tehlikeli beton parçaları temizledi.

Olay saat 17.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokakta meydana geldi. Sokaktaki 5 katlı binanın 4'üncü katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Daire sahibinin dışarıda olması sebebiyle itfaiye ekipleri merdivenli araç ile balkona çıkarak, tehlikeli beton parçaları temizledi. Yapılan incelemede, binanın tahliye edilmesine gerek görülmedi. Balkon ekipler tarafından kullanıma kapatılırken, Kadıköy Belediyesi ekiplerinin durumla ilgili statik rapor hazırlayacağı öğrenildi.