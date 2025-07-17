Kadıköy'de Bıçaklanan Genç İçin Dava Devam Ediyor

KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.