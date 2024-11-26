Kadıköy'de Bitcoin İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Bitcoin İçin Lokma Dağıtıldı

Kadıköy\'de Bitcoin İçin Lokma Dağıtıldı

Kadıköy'de bir reklam şirketi, Bitcoin'in 100 bin dolara yaklaşan yükselişini kutlamak amacıyla lokma dağıttı. Etkinlikte, Bitcoin'in tanıtılması ve farkındalık yaratılması hedeflendi.

26.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir reklam şirketi kripto para birimi Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı.

100 bin dolar seviyesine doğru hareket eden Bitcoin, Kasım ayının başından itibaren yüzde 136 yükselerek rekor yükseliş gerçekleştirdi. Kadıköy'de Web3Effect isimli ajans, Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı. Lokma dağıtım aracının üzerine asılan, 'Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar' yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

'FARKINDALIK UYANDIRMIŞ OLACAK'

Tuğçe Akbolat, "Bitcoin, neredeyse 100 bin dolar olmak üzere ve bu bizim ekosistemimiz için aslında büyük bir şey. Bundan ziyade biz biraz, Bitcoin'i ve teknolojisini tanıtmayı amaçlıyoruz. Web3 ajansıyız. Burada tanıtımlar yapıyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz ve halkımız bu teknoloji ile biraz daha içli dışlı olsun ve bilinirlik, farkındalık kazansın. Bunu insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. İnsanların biraz olsun bir şeyler öğrenebilmesine vesile olmak bizim için çok önemli bir şey. En azından bir farkındalık uyandırmış olacak, teknolojiyle bir temasta bulunmuş olacak. Belki de merak edenler, bu ekosisteme katılıp teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor olacak" dedi.

'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTAYIZ'

Akbolat, "Bitcoin'in yükselmesini, yıllardır bekliyoruz. Yaklaşık 3-4 yıldır bekliyoruz. Bulunduğu durumdan, sürekli yüksek seviyelere gelmeye başladı. Haftada 2-3 kere yeniliyor bunu Bitcoin. 100 bin dolar da anlamlı bir sayı. Bitcoin'in 100 bin dolar olması demek altın ve dolar yatırımcısını üzüyor, Bitcoin yoluna devam ediyor demek aslında. Bugün de bu yüzden bunu kutluyoruz. Köprüden önce son çıkıştayız. Bitcoin 40 bin dolarken kimse yüzüne bakmıyordu. 100 bin dolarken artık konuşulmaya başlanacak. Ne alalım denmeye başlanacak. Ne yapalım denmeye başlanacak. Şimdiden bu insanların, bu ekosisteme girip buradaki iş fırsatlarına da buradaki teknolojik yapıya da bakmasını istiyoruz" diye konuştu.

'100 BİN DOLAR OLMASI RÖVANŞI ARTTIRACAK'

Kapalı çarşıda esnaf olan aynı zamanda lokma dağıtımında görevli Mehdi Yılmaz, "Bir Bitcoin 100 bin dolar olmuş. Bitcoin'in bir tanesinin 100 bin dolar olması biraz daha rövanşı arttıracak. Kapalı çarşı esnafıyım. Bu bizi de biraz etkileyecek ama alt coinleri de etkileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Bitcoin, Kadıköy, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bitcoin İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:09:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Bitcoin İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.