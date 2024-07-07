Kadıköy\'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı

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Bengü\'den sonra bir saldırı da ona! Van konserinde yüzüne su şişesi fırlattılar

Gamze EĞRİ/ İSTANBUL, KADIKÖY'de iddiaya göre eğlence mekanında etrafa rahatsızlık veren bir kişi görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Silahla olay yerine geri gelen şüpheli eğlence mekanı önünde bekleyen çalışanlara ateş etti.Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5 Temmuz Cuma gece saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre eğlence mekanında eğlenenleri rahatsız eden ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi eğlence mekanından çıkarıldı. Şüpheli dışarı çıkarıldıktan sonra, silahıyla eğlence mekanının önüne geri geldi. Eğlence mekanı önünde bekleyen çalışanlara ateş etmeye başlayan şüpheli, 1 kişiyi ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anı ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin eğlence mekanı önünde ateş etiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin belindeki silahı çıkardığı ve ateş etmeye başladığı anlar görülüyor. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra tekrar eğlence mekanının önüne gelerek ateş etmeye devam ediyor. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuluyor. Şüpheli silahlı saldırının ardından koşarak olay yerinden ayrılıyor.