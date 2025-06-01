Kadıköy\'de Elektronik Mağazada Yangın

Kadıköy'de elektronik eşya satışı yapılan mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren elektronik eşya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, mağazadaki elektronik cihazlardan kaynaklanan patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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